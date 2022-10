Sabaudia, secondo convengo allenatori Fiamme Gialle

Oggi a Sabaudia, al Teatro Fiamme Gialle “Filippo Mondelli”, si è svolto il 2° convegno Nazionale Allenatori Fiamme Gialle. Questa giornata è stata sfruttata per avere un confronto fra le diverse metodologie e programmi di allenamento di atleti e tecnici delle varie discipline sportive delle Fiamme Gialle.



A coordinare il convegno è stato il Direttore Tecnico della Federazione Italiana Canottaggio Francesco Cattaneo, il cui parlando della sua carriera, si è voluto soffermare sui come è riuscito a ricoprire un ruolo importante come quello di Capo della Direzione Tecnica di Canottaggio.



A seguire è stato Antonio Scaduto, medaglia di bronzo a Pechino 2008 in K2 metri 1000 e attualmente capo allenatore della Sezione Canoa gialloverde. Nel suo momento, ha raccontato la preparazione di un’atleta per affrontare un torneo di livello Mondiale come le Olimpiadi come da esperienza.



Successivamente riguardo la nutrizione di un’atleta di alto livello si è esposto il Dottore Alessio Franco, dietista della Nazionale Olimpica di canottaggio. Questo argomento fondamentale per le prestazioni di forza, potenza e resistenza ha suscitato tra i presenti numerose domande ed approfondimenti.



Dopo una breve pausa, a prendere parola è stato il 3 volte campione olimpico di canottaggio Agostino Abbagnale, attualmente Responsabile della “coppia” Senior della F.I.C., parlando della sua difficoltà nel passare da atleta ad allenatore.



Affrontando l’argomento delle Selezioni Giovanili, i tecnici Nicola Moriconi e Rocco Pecoraro espongono il loro metodo, i quali cercano di contrastare l’abbandono anticipato degli atleti cercando di far emergere al massimo delle potenzialità i ragazzi.





A chiudere il convegno è stato il Dottore Simone Casucci, Psicologo e Mental Coach della Federazione Italiana Canottaggio che ha evidenziato le competenze psicologiche dell’allenatore per gestire l’ambito mentale dei propri atleti.