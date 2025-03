Sabaudia: sequestrati un coltello e hashish durante i controlli sul territorio

Serata di controlli a Sabaudia, dove i Carabinieri della Stazione locale hanno intensificato la vigilanza sul territorio con un servizio straordinario mirato alla prevenzione della criminalità, del consumo di alcol e sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’operazione, i militari hanno fermato un ragazzo di 18 anni, residente in città, trovandolo in possesso di un coltello lungo 14 cm, con una lama di 6 cm, e di una piccola quantità di hashish, pari a 0,20 grammi.

Il giovane è stato denunciato a piede libero per possesso ingiustificato di arma bianca e segnalato alla Prefettura per detenzione di droga a uso personale. Il materiale sequestrato sarà sottoposto ad analisi di laboratorio, mentre le indagini proseguono per ricostruire eventuali altri dettagli sulla vicenda.