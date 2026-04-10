Sabaudia si colora di primavera: aquiloni e spettacoli per tutta la famiglia

Un intero fine settimana all’insegna del divertimento e della condivisione: Sabaudia si prepara ad accogliere la Festa di primavera, un appuntamento pensato per coinvolgere grandi e piccoli tra giochi, spettacoli e momenti all’aria aperta.

Il cuore dell’evento sarà sabato, quando a Campo di Marte spazio alla Festa degli Aquiloni. Dalle 10 alle 13 e poi ancora nel pomeriggio, famiglie e bambini potranno partecipare a laboratori dedicati alla costruzione degli aquiloni e assistere al suggestivo momento del volo, con il cielo pronto a riempirsi di colori grazie anche alla presenza di appassionati e specialisti.

La manifestazione proseguirà poi tra sabato pomeriggio e domenica 12 aprile in Piazza del Comune, dove l’atmosfera si animerà con artisti di strada, trenini per i più piccoli e il tradizionale mercatino dell’antiquariato. Un programma variegato, pensato per offrire occasioni di svago ma anche per favorire l’incontro tra cittadini e visitatori.

L’iniziativa, promossa dal settore Attività Produttive del Comune, punta proprio a questo: creare un momento semplice ma autentico, capace di riportare al centro il valore dello stare insieme. Tra laboratori manuali e spettacoli, la festa diventa così un’occasione per riscoprire il piacere del tempo condiviso.

Soddisfazione è stata espressa dal consigliere delegato Giovanni Pietro Fogli, che ha sottolineato l’importanza di eventi come questo per rafforzare il senso di comunità: «Vogliamo offrire alle famiglie un’opportunità per ritrovarsi e vivere la città con leggerezza, riscoprendo il valore dei momenti più semplici».

Per un weekend, dunque, Sabaudia alzerà lo sguardo verso il cielo, trasformando la primavera in una festa.