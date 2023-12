Tentata estorsione e danneggiamento aggravato su edificio pubblico. E’ questa l’accusa nei confronti di un 32enne di Sabaudia che, in preda ad un evidente stato di agitazione, si è recato in un bar del centro città dove, dopo essersi abbassato i pantaloni, ha minacciato di dar fuoco al locale se il titolare non gli avesse fornito delle bottiglie di birra.

Il 32enne, una volta fermato dai carabinieri della Stazione di Sabaudia, è stato condotto, per gli accertamenti di rito, presso gli uffici della caserma dove ha tentato più volte di compiere gesti autolesionistici colpendo e danneggiando pareti e ante delle finestre.

A quel punto si è reso necessario l’intervento del118 che, una volta sedato l’uomo, lo ha trasportato al Goretti di Latina dove è stato ricoverato nel reparto di psichiatria.