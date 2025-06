Sabaudia, si denuda in pubblico: denunciato indiano senza fissa dimora

Nel corso del pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Sabaudia hanno deferito, in stato di libertà, un cittadino indiano di 45 anni in Italia senza fissa dimora, per il reato di atti osceni in luogo pubblico.

Nello specifico, i Carabinieri, su richiesta pervenuta al 112, sono intervenuti in quel centro, dove poco prima l’indagato, a causa del suo stato di alterazione psicofisica da abuso di alcol, si abbassava i pantaloni in presenza di persone.

Sul posto è intervenuto anche personale del 118 che trasportava l’uomo, con l’ambulanza, presso il pronto soccorso dell’ospedale di Terracina, per i necessari accertamenti e cure.