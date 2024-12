Sabaudia si prepara al Natale, un calendario ricco di eventi

Anche quest’anno Sabaudia accoglie le festività natalizie con un’atmosfera magica che coinvolgerà tutta la città. Dalla pista di ghiaccio in Piazza del Comune ai mercatini con le tipiche casette di legno, fino alla Casa di Babbo Natale, dove i più piccoli potranno incontrare il vecchio con la barba bianca, scattare una foto ricordo e imbucare la loro letterina, che sarà scritta insieme agli Elfi che accoglieranno i bambini all’ingresso.

Una serie di iniziative pensate per far vivere il Natale in famiglia, tra tradizioni, cultura e un pizzico di magia. Il programma natalizio di Sabaudia quest’anno è ancora più ricco, con concerti, mostre, eventi teatrali e sportivi che renderanno il periodo delle feste ancora più speciale. “Siamo felici di offrire a tutti i cittadini e ai visitatori un Natale che unisce la magia delle tradizioni con la musica e la cultura. Avremo concerti in tutte le cappellanie dei borghi e delle frazioni, portando la musica natalizia e l’atmosfera festosa in ogni angolo della nostra comunità. È un Natale che vuole essere, più che mai, un’occasione di serenità e di incontro per tutti”. Queste le parole del vice sindaco e assessore al Turismo e alla Cultura, Giovanni Secci.