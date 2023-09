Sabaudia si tinge di verde nella Giornata Nazionale della SLA

La città di Sabaudia si stringe attorno ai malati di Sla, in quella che il 17 settembre sarà la Giornata Nazionale contro la Malattia.

Questa notte, dunque, il palazzo comunale si tingerà di verde in occasione della XVI edizione della Giornata Nazionale Sla, istituita per ricordare il primo sit-in dei malati in piazza Bocca della Verità a Roma, avvenuto il 18 settembre del 2006. L’obiettivo, oltre quello di raccogliere fondi attraverso l’iniziativa diurna nelle piazze, è di continuare a sensibilizzare le istituzioni politiche e sociosanitarie sui bisogni dei malati e delle loro famiglie.

La sera che precede la Giornata Nazionale, dunque, anche il Palazzo comunale di Sabaudia si ‘illuminerà di speranza’ e tutta la comunità di Sabaudia si unirà in un abbraccio virtuale con tutti gli altri Comuni italiani, come segno di vicinanza a chi soffre e alle loro famiglie, con la speranza di un futuro senza Sla.