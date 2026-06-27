Sabaudia, soldi per non rendere pubblica la chat: denunciata una 19enne

Un presunto caso di estorsione nata sul web è stato scoperto dai Carabinieri della Stazione di Sabaudia, che hanno denunciato una ragazza di 19 anni residente in provincia di Como. La giovane è accusata di aver ricattato un uomo conosciuto attraverso un sito di incontri, chiedendogli denaro per evitare la diffusione di conversazioni private.

L’indagine ha preso avvio dalla denuncia presentata da un 28enne della provincia di Latina. Secondo quanto ricostruito dai militari, dopo alcuni scambi di messaggi con la ragazza sulla piattaforma online, l’uomo avrebbe ricevuto una richiesta di denaro accompagnata dalla minaccia di pubblicare il contenuto della conversazione sui social network. Per evitare che quei messaggi venissero resi pubblici, la vittima avrebbe effettuato un bonifico di 100 euro sul conto indicato dalla donna.

Successivamente il 28enne ha deciso di interrompere ogni contatto e rivolgersi ai Carabinieri, fornendo tutti gli elementi utili alle indagini. Gli investigatori, attraverso accertamenti bancari e verifiche sui movimenti del conto corrente destinatario del pagamento, sono riusciti a risalire all’identità della presunta autrice del ricatto.

Al termine degli accertamenti, la 19enne è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria con l’ipotesi di reato di estorsione.