‘Sabaudia Solidale’, in arrivo sussidi per le persone più bisognose

Nell’ambito del piano “Sabaudia Solidale”, sul sito ufficiale del Comune di Sabaudia è stato pubblicato l’avviso per la distribuzione delle risorse ministeriali destinate alle famiglie in difficoltà economica e sociale. In particolare si tratta di sostegni in buoni spesa e per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

Possono farne richiesta i residenti a Sabaudia, già in carico ai servizi sociali e quelli che si trovano in stato di assoluto bisogno economico e necessità, che abbiano i requisiti indicati nell’avviso consultabile accedendo alla pagina dedicata https://www.comune.sabaudia.lt.it/sabaudia-solidale/ da dove è possibile anche scaricare il modulo di domanda.

Le domande potranno essere presentate entro le ore 12.00 del 28 febbraio 2022 presso l’Ufficio al piano terra del palazzo comunale, oppure inviando una Pec all’indirizzo HYPERLINK “mailto:comunesabaudia@legalmail.it” comunesabaudia@legalmail.it o una mail all’indirizzo HYPERLINK “mailto:sanitaistruzione@comune.sabaudia.latina.it” sanitaistruzione@comune.sabaudia.latina.it

Il contributo erogabile varia in base alla tipologia di sostegno e alla composizione del nucleo familiare. L’Ufficio competente verificherà le istanze e stilerà una graduatoria, fino alla concorrenza dei fondi disponibili, dando priorità ai nuclei familiari non assegnatari di altri sostegni pubblici. L’erogazione del buono spesa avverrà attraverso una procedura informatizzata con carte prepagate mentre i contributi per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche verranno erogati tramite bonifico o prepagate.

Per ogni informazione si può contattare gli Uffici comunali inviando una mail all’indirizzo HYPERLINK “mailto:sanitaistruzione@comune.sabaudia.latina.it” sanitaistruzione@comune.sabaudia.latina.it o recandosi presso il Segretariato sociale dei servizi esternalizzati del Comune di Sabaudia – Cooperativa Ninfea in via del Parco Nazionale n.10 o contattando i seguenti numeri 353.3145709-353.3145516.

“L’amministrazione è sempre pronta ad essere di supporto e in aiuto, ancor più necessario in questo momento così delicato e precario che dura da troppo tempo e nel quale gli unici strumenti di reazione che abbiamo a disposizione sono il sentimento di solidarietà e il senso di appartenenza alla comunità”, il commento della consigliera delegata Francesca Marino.