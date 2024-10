Durante un controllo a Sabaudia, i Carabinieri della Stazione di Borgo Grappa, hanno denunciato un 29enne di Aprilia alla guida senza aver mai preso la patente ed hanno sequestrato l’autovettura su cui viaggiava. Inoltre nell’auto del giovane è stato trovato in possesso di un coltello di 21 cm, senza giustificato motivo, e per questo è stato deferito per possesso ingiustificato di arma bianca.