Sabaudia, spacciatore con 11 dosi di coca resiste alla perquisizione: arrestato

Un cittadino albanese di 35 anni residente a Pontinia e già noto alle forze di Polizia, è stato arrestato dai carabinieri di Borgo Grappa per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari dell’arma sono intervenuti a seguito di una segnalazione a loro pervenuta per via di un avvistamento di una macchina sospetta nei pressi di un’abitazione a Sabaudia. Giunti sul posto, i carabinieri hanno fermato e identificato l’uomo che, una volta perquisito, è stato trovato in possesso di circa 5 grammi di cocaina suddivise in 11 dosi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

Le forze dell’ordine hanno esteso poi la perquisizione all’abitazione dell’uomo, che, per impedire loro tale attività, ha opposto resistenza. Il 35enne è stato quindi arrestato e portato presso le camere di sicurezza della stazione di Sabaudia.