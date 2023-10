Sabaudia, successo per l’evento “Sabaudia in Rosa”

Grande successo per l’evento “Sabaudia in Rosa”, organizzato dall’amministrazione comunale sabauda, svoltosi presso la sala consiliare del comune, per informare e sensibilizzare le donne sul tumore al seno, ha varcato i confini nazionali ed è stato favorevolmente apprezzato da rappresentanti del Parlamento Europeo e, addirittura, della Repubblica d’Algeria.

La risonanza mediatica è stata data dal partenariato con l’Organizzazione “Alleanza Europa Donna in Parlamento”, che vede l’adesione di senatori, deputati ed eurodeputati di vari paesi europei tra i quali il senatore Nicola Calandrini, l’eurodeputato Matteo Adinolfi e l’onorevole Giovanna Miele i quali hanno inviato al Sindaco Mosca e a tutta l’Assise una lettera di congratulazioni per l’importante iniziativa e di auguri. Giunti per l’evento anche i saluti del consigliere regionale Enrico Tiero.

L’incontro pubblico ha coinvolto circa 130 donne provenienti da varie associazioni del territorio, in particolare della LILT con l’Associazione Provinciale di Latina, e dalla comunità Sikh. Al microfono, si sono alternati relatori di grande spessore, tra cui il professor Fabio Ricci, direttore della Breast Unit ASL di Latina, la dottoressa Anna Maria De Cave, coordinatrice di “Donna Più LILT”, il dottor Edoardo Bottoni, consigliere LILT, e la dottoressa Monica Di Leandro, autrice del libro “La Via del Drago: Storie di Rinascita dopo il Tumore al Seno”, presentato per la circostanza.

Durante l’incontro, il professor Fabio Ricci ha sottolineato l’importanza della prevenzione seguendo i programmi di screening attivi tutto l’anno presso la ASL, nonché l’opportunità per le donne colpite dalla patologia di rivolgersi tempestivamente alla Breast Unit di Latina, una struttura multidisciplinare che offre un supporto dedicato.

Emozionante è stata la visione del video “Giornata Nazionale dedicata al Tumore al Seno Metastatico” dove le protagoniste sono quattro pazienti che, rivolgendosi a chiunque le possa ascoltare, in particolare a Istituzioni, Ministeri, Commissioni e decisori regionali, chiedono percorsi specifici, studi clinici, nuove cure, supporto al benessere fisico e mentale e riconoscimento dell’invalidità civile.

Il professor Ricci ha evidenziato l’urgenza di adottare misure preventive, specialmente considerando l’aumento dei casi di tumore al seno registrato anche nel 2022, che colpisce in particolare le donne oltre i 50 anni ma sta coinvolgendo sempre più frequentemente soggetti più giovani. Per sensibilizzare le donne Sikh alla prevenzione è stato consegnato loro un opuscolo informativo in lingua punjabi realizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la LILT di Latina.

L’evento si è concluso con le note di musica Swing della band di Antonella Caiazzo e coinvolgenti balli a cura della ASD Swing Lab, in un contesto legato al novantesimo anniversario della città di Sabaudia e per rendere comunque gioioso un appuntamento incentrato su un tema di estrema attualità e delicatezza.

Durante il pomeriggio, l’Associazione dei Commercianti di Sabaudia ha omaggiato le signore con una rosa, un gesto gentile simbolo del loro impegno a sostegno delle donne in questa importante occasione.