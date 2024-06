Sabaudia, sul lungomare arrivano 28 nuovi stalli per disabili

Il Comandante della Polizia Locale di Sabaudia, su disposizione del Sindaco, ha recentemente adottato specifica Ordinanza, la n.122 del giorno 11 giugno, per istituire 28 nuovi stalli di sosta dedicati alle persone con disabilità, distribuiti sul Lungomare Pontino e in Via Caporale Tortini (altezza Caserma del Comando Artiglieria).

Il provvedimento è volto a favorire l’accessibilità alla spiaggia a tale categoria di persone, che in passato ha incontrato non poche difficoltà proprio a causa della indisponibilità di posti auto loro riservati.

Ovviamente, per utilizzare lo stallo dedicato sarà necessario esporre in modo ben visibile sul parabrezza della vettura lo speciale contrassegno previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

L’abusiva occupazione comporterà, tra l’altro, la rimozione forzata dell’autovettura indebitamente parcheggiata.