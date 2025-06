Sabaudia, tenta di forzare un camper sul Lungomare: arrestato

Ha cercato di forzare lo sportello posteriore di un camper parcheggiato sul Lungomare Pontino di Sabaudia, ma è stato sorpreso dai proprietari e poi bloccato dai carabinieri dopo un inseguimento: protagonista un uomo di 36 anni, residente in Campania e già noto alle forze dell’ordine, arrestato in flagranza per tentato furto.

L’episodio è avvenuto nella mattinata di oggi. I carabinieri della Stazione di Sabaudia sono intervenuti su segnalazione arrivata al 112, sorprendendo l’uomo mentre tentava di aprire il veicolo con un cacciavite e una forbice. Scoperto, si è dato alla fuga a bordo della propria auto insieme alla compagna, anche lei già nota alle forze dell’ordine.

La centrale operativa ha immediatamente allertato anche i carabinieri di San Felice Circeo, che hanno raggiunto i colleghi al confine tra i due comuni, riuscendo così a bloccare l’auto in fuga. All’interno del veicolo sono stati rinvenuti e sequestrati gli strumenti utilizzati nel tentativo di furto.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto nelle camere di sicurezza della Stazione di Latina, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo, prevista per lunedì.