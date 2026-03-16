Sabaudia, tenta di forzare un’auto in sosta: denunciato 42enne

Avrebbe cercato di aprire un’auto parcheggiata in strada danneggiandola, ma il tentativo di furto non è andato a buon fine. Per questo un uomo di 42 anni, cittadino svedese residente in provincia di Pisa e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Sabaudia con l’accusa di tentato furto aggravato e danneggiamento.

L’episodio risale al 22 febbraio scorso ed è avvenuto in via Carlo Alberto, nel centro della città pontina. A far scattare gli accertamenti è stata la querela presentata dal proprietario dell’auto, un 57enne residente a Sabaudia, che ha segnalato il danneggiamento del proprio veicolo.

Da lì sono partite le indagini dei militari dell’Arma che, attraverso una serie di verifiche e attività investigative, sono riusciti a ricostruire l’accaduto e risalire all’identità del presunto responsabile.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il quarantaduenne si sarebbe avvicinato all’auto, regolarmente chiusa e parcheggiata sulla pubblica via, tentando di forzarla per entrare all’interno. Durante l’azione sarebbe riuscito ad aprire soltanto il bagagliaio del veicolo, senza però riuscire a portare via nulla.

Il tentativo di furto sarebbe stato interrotto dal passaggio di alcune persone che in quel momento stavano transitando nella zona, circostanza che avrebbe indotto l’uomo ad allontanarsi prima di completare il colpo.

Al termine degli accertamenti, i Carabinieri hanno quindi deferito l’uomo all’autorità giudiziaria, contestandogli i reati di tentato furto aggravato e danneggiamento. Le indagini restano comunque aperte per verificare eventuali ulteriori responsabilità.