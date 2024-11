Denunciato un uomo di 42 anni residente ad Ariccia (RM), dipendente di un’azienda pontina, per aver tentato di prelevare denaro usando una carta di credito intestata alla società per cui lavora, a Sabaudia. L’uomo avrebbe trovato la carta negli uffici aziendali, ai quali ha accesso per motivi professionali, e si sarebbe impossessato della stessa senza averne diritto.

I tentativi di prelievo presso due sportelli bancomat sono falliti poiché l’uomo non disponeva del codice PIN necessario.