Nella serata di ieri, i Carabinieri di Borgo Grappa, all’esito di specifica attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà per tentato furto un uomo di 38 anni, ritenuto responsabile del tentativo di furto in abitazione a Sabaudia. L’uomo dopo essersi introdotto nel giardino condominiale, aveva tentato di aprire un box di una donna di 58 anni contenente degli attrezzi, senza riuscirci, poiché sorpreso da alcuni condomini, che lo inducevano ad allontanarsi dal posto.