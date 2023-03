Sabaudia, terza puntata di “Alè Europe” con Marco Di Costanzo

Al via le riprese della terza puntata di “Alè Europe”, la serie che racconta attraverso i campioni dello sport 12 progetti di successo resi possibili dalle iniziative dell’Unione Europea

Marco Di Costanzo, canottiere vincitore della medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016, arriva oggi a Sabaudia per girare la terza puntata di “Alè Europe”, la nuova serie prodotta da Red Carpet, società del Gruppo Iervolino & Lady Bacardi Entertainment.

“Alè Europe”, che sarà disponibile gratuitamente su CHILI a partire da aprile, è un format originale e inedito. Nel corso delle puntate 12 campioni raccontano le loro storie scoprendo dei punti di contatto inaspettati con progetti di successo resi possibili dalle iniziative e dai fondi dell’Unione Europea: storie di rinascita di luoghi e monumenti, riqualificazione di aree, ricerca scientifica, nuove tecnologie, associazioni ed eventi in zone dell’Italia in cui sono cresciuti o con cui hanno un legame particolare.

L’episodio girato ieri mette al centro la riqualificazione del Waterfront di Castellammare di Stabia e il restauro della Fontana del Vogatore attraverso i fondi europei della Regione Campania e la storia di Marco Di Costanzo, ripreso durante i suoi allenamenti al Centro Federale di Sabaudia.

“Alè Europe” è un progetto vincitore per la prima volta in assoluto del bando europeo “Call for proposals – Support for information measures relating to the EU Cohesion policy”. Il progetto è stato sviluppato con il sostegno finanziario dell’Unione Europea.