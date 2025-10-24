Sabaudia tra legalità e sicurezza: in arrivo 18mila euro per la Polizia Locale

Sabaudia celebra il valore e la concretezza, legandosi formalmente al programma “Polizia Locale 4.0”, così come annunciato dal sindaco Alberto Mosca durante un incontro in Comune con l’assessore regionale Luisa Regimenti. La formalizzazione del progetto prevede l’arrivo di una nuova autovettura per la Polizia Locale e la creazione della Biblioteca della Legalità, ospitata in un immobile confiscato alla criminalità organizzata nel centro cittadino.

“Abbiamo deciso di dedicare la biblioteca a Giuseppe Di Matteo, il bambino ucciso da Cosa nostra. È un gesto di memoria e di rispetto, ma anche un segno di fiducia nelle Istituzioni e nella Giustizia” ha dichiarato il sindaco Mosca. Durante l’incontro, l’assessore Regimenti ha consegnato simbolicamente un assegno di 18mila euro, fondi ottenuti dal Comune attraverso il bando regionale “Polizia Locale 4.0”: “Il contributo – spiega l’assessore – servirà per l’acquisto di una nuova auto di servizio. È parte di un programma con cui la Regione Lazio intende rafforzare la sicurezza urbana e sostenere l’attività quotidiana delle polizie locali”.

All’incontro erano presenti anche il vicesindaco Giovanni Secci, il comandante Mariella Di Prospero e l’intera Amministrazione comunale.