Sabaudia, travolto dal bus motorino: muore il 15enne Simone Besco

Si chiamava Simone Besco il giovanissimo di 15 anni deceduto questo pomeriggio in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla Litoranea, nei pressi dell’incrocio di Colle Piuccio. E’ una vera e propria tragedia che ha sconvolto la città delle Dune, dove Simone e la sua famiglia sono molto conosciuti.

Il ragazzo, calciatore della squadra locale, stava probabilmente svoltando all’interno di una proprietà della sua famiglia quando, per cause in via di accertamento, è stato travolto da un autobus del Cotral che era alle sue spalle e procedeva nello stesso senso di marcia.

Il ragazzo è deceduto sul colpo, inutili infatti i soccorsi del 118, necessari anche per l’autista del bus che è rimasto sotto shock e portato al Fiorini di Terracina. Sul posto anche il personale di Polizia Stradale di Latina e Terracina a cui è affidata la ricostruzione dei fatti.