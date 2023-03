Sabaudia, tre eventi al femminile a marzo

Tre appuntamenti, tutti al femminile, organizzati dall’assessorato alla Sanità e Pari Opportunità per valorizzare e sostenere la forza delle donne.

L’11 marzo alle ore 16, al Centro Documentazione Angiolo Mazzoni verrà presentato il libro di Isabella Di Chio dal titolo “Amatrice. Piccole storie per ricominciare”;

il 12 marzo alle ore 17, sempre al Centro Documentazione Angiolo Mazzoni, si terrà un incontro per divulgare il “peso” dei condizionamenti: “Pregiudizi, autostima e sogni”, un incontro per combattere il body shaming;

il 24 marzo, infine, l’assessore alla Sanità e Pari Opportunità, Annamaria Maracchioni, installerà una panchina gialla, acquistata dall’Amministrazione comunale, per il progetto dedicato alla Scuola Secondaria di secondo grado, Rita Levi Montalcini, dell’Istituto Omnicomprensivo, Giulio Cesare. Quest’ultimo appuntamento, non è aperto al pubblico. Potranno partecipare soltanto le studentesse dell’Istituto superiore dove verrà installata la simbolica panchina.

L’installazione Endopank è finalizzata alla sensibilizzazione e conoscenza dell’endometriosi. Una patologia dell’utero che, se non diagnostica e curata in tempo, può creare problemi di fertilità.

L’assessore Annamaria Maracchioni:

“Questa iniziativa ha come obiettivo quello di sensibilizzare le nuove generazioni. Solo con una diagnosi precoce, infatti, si possono evitare danni invalidanti. Sulla panchina verrà affisso un QRcode con il quale si potrà visualizzare un video informativo sull’endometriosi. Colgo l’occasione affinché tutte le ragazze che lo visualizzeranno lo inoltrino ad altre giovani perché tra donne è importante fare squadra, aiutandosi. Il 15 marzo il Direttivo “La voce di una è la voce di tutte” terrà una conferenza stampa a Montecitorio proprio per presentare una proposta di legge per garantire il diritto alla salute delle donne affette da tale patologia. Presto organizzerò un incontro con le donne di Sabaudia per affrontare insieme al Direttivo proprio il tema dell’endometriosi”.

L’Amministrazione comunale è molta attenta all’universo femminile. Prova ne è il fatto che questa mattina il sindaco Mosca e il vice sindaco Secci, con delega al personale, hanno voluto incontrare tutte le donne dipendenti del Comune per donare loro un ramoscello di mimosa, simbolo di questa giornata dedicata all’universo femminile.