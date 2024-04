Sabaudia Triathlon Sprint, vincono Cicchinelli per gli uomini e Casciotti per le donne

Più di 200 atleti sul lungomare di Sabaudia per partecipare all’evento di triathlon che si è confermato ancora una volta un successo. Per gli uomini ha vinto Tommaso Cicchinelli ( 57m.), del Team Star, per le donne ha tagliato il traguardo per prima, Maria Casciotti, ( 1h 04m), del team Purosague , a cui Sabaudia porta molto bene, visto che aveva vinto le sfide precedenti.

E’ stata una bella giornata di sport, favorita dal tempo e da una temperatura che ha invogliato in tanti a partecipare al Sabaudia Triathlon Sprint, organizzato dall’Associazione Sportiva Guida Sicura, con la preziosa collaborazione di polizia locale, protezione civile coordinata dal delegato comunale, Massimo Mazzali, che da anni si impegna a dare un valore all’evento, considerato un appuntamento fisso per Sabaudia. L’organizzazione, infatti, ha permesso che ci fosse sinergia tra le varie associazione per assicurare agli atleti la massima collaborazione, con l’intervento dell’associazione commercianti , il camping Sabaudia che ha ospitato l’organizzazione, accrescendo il livello dell’evento, così come il ristorante Sapore di Sale, i quali ci hanno permesso di fornire ai partecipanti il massimo confort.