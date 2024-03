Sabaudia, trovato in casa senza vita: la vittima un 49enne

Potrebbe essere un malore la causa della morte di uomo di 49 anni, rinvenuto ieri senza vita a Sabaudia all’interno della sua casa sulla Migliara 49. Come riportato dall’edizione odierna del Messaggero, a fare la scoperta sono stati i carabinieri, intervenuti dopo una segnalazione.

Stando ai primi accertamenti, un arresto cardiocircolatorio non ha lasciato scampo all’uomo. Nessun segno di violenza è stato rinvenuto sul corpo, i carabinieri però hanno avviato le indagini per non lasciare nulla al caso. Vista la tossicodipendenza dell’uomo, gli inquirenti non escludono la pista dell’overdose, starà al magistrato di turno ora decidere se disporre l’esame autoptico.

L’uomo 14 anni fa era stato coinvolto nell’operazione ‘Chen’, una retata antidroga con la quale vennero arrestati vari personaggi di spicco della criminalità pontina.