Sabaudia, turista greco trovato morto nella sua stanza d’hotel

Un uomo di 58 anni di nazionalità greca è morto durante la sua vacanza a Sabaudia. Il turista è stato trovato privo di vita all’interno della sua stanza in un noto hotel del litorale dove alloggiava da pochissime ore. Come riporta il Messsaggero, le cause sono ancora tutte da valutare, ma a quanto pare lo straniero accusava già da qualche giorno un lieve dolore a causa di una puntura di un insetto, forse un ragno. Si valuta quindi anche la pista dello shock anafilattico. A dare l’allarme sono stati gli amici. Ma non c’è stato nulla da fare.