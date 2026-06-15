Sabaudia: ufficiale l’arrivo dell’esperto Carmelo Gitto

Il Plus Volleyball Sabaudia blinda il centro della rete con un innesto di assoluto spessore. Il club rossoblù ha ufficializzato l’ingaggio di Carmelo Gitto, centrale siciliano classe 1987, reduce da una stagione in Serie A2 con Catania. Un tassello fondamentale che porta in dote alla formazione pontina oltre vent’anni di esperienza vissuti stabilmente ai vertici della pallavolo italiana, tra Superlega, A2 e A3.

Quello di Gitto a Sabaudia è un approdo naturale, propiziato da contatti frequenti nel corso degli anni e da un legame profondo con la provincia di Latina, dove il centrale ha già vissuto stagioni memorabili nella massima serie. “C’era già da qualche anno l’interesse di venire a Sabaudia, ha dichiarato il nuovo acquisto, il mio legame con questo territorio ha fatto il resto.

Ho sempre visto una società appassionata, ambiziosa e capace di costruire squadre equilibrate”.

In vista del prossimo campionato di Serie A3, Gitto mette in guardia sulle insidie del torneo, sottolineando l’importanza della coesione rispetto alle sole individualità:

“La Serie A3 è un campionato difficile e livellato, dove non sempre vince chi esprime il miglior gioco. L’anno scorso Sabaudia ha fatto un ottimo percorso, ma ora si riparte da zero. Dovremo essere bravi a creare prima possibile un gruppo unito: spero di portare esperienza e fare da punto di riferimento per i più giovani”.

Infine, un caloroso messaggio ai tifosi del Pala Vitaletti, considerati il vero uomo in più per superare i momenti difficili:

“Faremo il massimo per far divertire il pubblico e tenere alto il nome della città. Nei momenti complicati sarà fondamentale restare uniti e lavorare tutti nella stessa direzione per raggiungere qualcosa di importante”.

Carriera in sintesi:

2026-2027: Viridex Sabaudia (Serie A3)

2021-2026: 5 stagioni in Serie A2/A3 tra Catania e OmiFer Palmi

2019-2021: BCC Castellana Grotte ed Emma Villas Siena (Serie A2)

2009-2019: 7 storiche stagioni in Superlega con la Top Volley Latina e 2 a Verona (Calzedonia)

2007-2009: Bassano Volley (Serie A2)

2003-2006: Lube Banca Marche Macerata (Superlega)

Palmarès:

2024: Coppa Italia Serie A3 & Supercoppa Serie A3 (OmiFer Palmi)

2016: Challenge Cup (Calzedonia Verona)

2007: Junior League (Lube Macerata)