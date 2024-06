Sabaudia, un successo per la terza edizione del Challenge Filippo Mondelli

La terza edizione del “Challenge Filippo Mondelli”, organizzata dalle Fiamme Gialle e l’associazione “Io Sono Filippo APS” di concerto con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina si è conclusa con oltre 300 iscritti che hanno gareggiato, nel ricordo del campione di canottaggio Filippo Mondelli, con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare alla lotta contro il cancro.

Questo numero aumenta ulteriormente se si considerano anche quanti hanno effettuato la donazione senza effettuare la prova al remoergometro.

Il “Challenge”, però, non è l’unica iniziativa che in questi giorni vede protagonista il “Pippo Nazionale”, infatti, domani 18 giugno, proprio il giorno del suo compleanno, la mattina a Sabaudia sarà intitolata al Finanziere Filippo Mondelli la caserma sede della Tenenza della Guardia di Finanza, mentre nel pomeriggio alle ore 16 sulle piattaforme Social federali sarà trasmesso il talk show “Io sono Filippo…per sempre Fiamme Gialle“. Il programma, con la conduzione di Luca Broggini e la regia di Dario Del Vecchio, darà ampio spazio al ricordo di Filippo e verranno sorteggiati tra tutti gli iscritti al “Challenge Filippo Mondelli” i 5 soggiorni messi in palio dagli Hotel di Sabaudia.