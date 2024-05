Sabaudia, vasto incendio devasta un capannone

I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire con due squadre da Latina e Terracina, nel Comune di Sabaudia all’interno di un cantiere di costruzione e di rimessaggio imbarcazioni in via Ischia per un incendio che ha interessato lo scafo in vetroresina di una imbarcazione in costruzione di circa 20 mt all’interno di un capannone.

Il tempestivo intervento dei VF e valso ad evitare la propagazione dell’incendio ad altre imbarcazioni presenti ed al soffitto del capannone industriale già l’ambito dalle fiamme.

Al momento non sono ancora ben definite le cause di tale evento.

Non si registrano persone coinvolte.

Sul posto per le proprie competenze CC e 118.