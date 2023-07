Sabaudia Volley, Mattia Della Rosa è un nuovo schiacciatore

Nuovo innesto per la Plus Volleyball Sabaudia, che arricchisce il reparto degli schiacciatori con il martello Mattia Della Rosa.

Un altro elemento in attacco per armare il reparto offensivo della squadra allenata da Leondino Giombini. Mattia Della Rosa, nato a Viterbo nel 1999, alto 190 centimetri è alla sua quarta partecipazione al campionato di serie A. Cresciuto nelle giovanili della Tuscania, arriva a Sabaudia con uno score di 38 punti.

Mattia Della Rosa (Plus Volleyball Sabaudia): “Sono felice di approdare a Sabaudia e di entrare a far parte di un contesto che mi è sembrato di assoluta serietà. Le motivazioni naturalmente sono al massimo, non vedo l’ora di mettermi alla prova in questo campionato e di provare a far divertire il nostro pubblico”.