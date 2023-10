Dopo un mese e mezzo di dura preparazione è giunto il momento per la Plus Volleyball Sabaudia di affrontare la stagione agonistica 2023/2024.

La prima giornata del Girone Blu del campionato Credem Banca di Serie A3 è programmata per domani 15 ottobre, con inizio alle ore 18. Luogo dell’evento il PalaVitaletti, situato a Sabaudia in via Conte Verde, in pieno centro cittadino. L’avversario da battere è la Shedirpharma Sorrento, solida squadra campana, ben preparata a dare filo da torcere ai pontini. Si tratta di un primo test per una new entry della stagione 2023/2024 con una rosa pronta a dare battaglia sotto la guida di coach Leondino Giombini.

La prima di campionato sarà quindi una prova generale per il team, che durante la fase di preparazione non ha mai affrontato squadre del suo livello.

Queste le parole di Federico Mazza, il centrale milanese della Plus: “Il mio augurio è di giocare una bella partita e di portare a casa più punti possibile, che sono fondamentali ai fini della classifica. Ovviamente noi puntiamo sempre a vincere, da veri sportivi. Conosco poco il campionato di A3, me ne hanno parlato tutti bene e credo che la partita di domani sarà un test importante per sapere a che punto siamo amalgamati come squadra. Conosco qualche giocatore della Shedirphama Sorrento e mi aspetto una partita combattuta. Loro arriveranno con il coltello tra i denti e questo dopo un mese e mezzo di preparazione è naturale. D’altro canto lo stesso spirito anima noi.

Aspetto numerosi – conclude – le tifose e i tifosi di Sabaudia per sostenerci ed esultare ad ogni punto insieme a noi.”

Aspetto numerosi – conclude – le tifose e i tifosi di Sabaudia per sostenerci ed esultare ad ogni punto insieme a noi.”