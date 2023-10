Sabaudia, Volley: terzo posto per la Plus Volleyball al Memorial Paolo Conti

Si conclude con un terzo posto per la Plus Volleyball Sabaudia il quadrangolare tutto laziale del Memorial Paolo Conti, che si è giocato nella Palestra Marchesi di Genzano. Il torneo ha visto sfidarsi Tuscania Volley, BCC Colli Albani, Plus Volleyball Sabaudia e Marino Pallavolo ASD in ricordo dello storico presidente del Genzano Paolo Conti, scomparso di recente. Si è aggiudicato il primo posto il Tuscania Volley, i padroni di casa della BCC Colli Albani Volley School Genzano conquistano la medaglia d’argento, il terzo gradino del podio è occupato da Plus Volleyball Sabaudia, infine il Marino Pallavolo ASD chiude al quarto posto.

Andrea Rondoni (Plus Volleyball Sabaudia): “Sicuramente è un torneo che ci è servito per mettere a punto la preparazione. Nonostante non sia stato il risultato che ci aspettavamo, in quanto volevamo portarci a casa il primo posto, si è trattato comunque di una prova importante per fare il punto della situazione, che ci ha restituito un’immagine della squadra senz’altro positiva pur con tutte le difficoltà del caso. Il prossimo obiettivo sarà quello di scontrarci con un team della nostra categoria, cosa che avverrà giovedì contro il Marcianise, e sfruttare tutte le amichevoli in calendario per arrivare al 15 ottobre il meglio possibile”.