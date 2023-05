Sabaudia, XXXVII edizione di Ciclonatura

La Ciclonatura, storica manifestazione organizzata da AVIS Comunale di Sabaudia e Associazione Pro Loco Sabaudia che si tramanda dal 1982, registra domenica 21 maggio la sua XXXVII edizione ancora una volta all’insegna di solidarietà e natura. Dopo la sospensione indotta dall’emergenza pandemica la passeggiata sportiva amatoriale in bicicletta, promossa in collaborazione con la Città di Sabaudia, il Parco Nazionale del Circeo, l’Associazione Croce Azzurra Sabaudia e il supporto del Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano, torna ad attraversare alcuni degli scenari più rappresentativi della nostra provincia coinvolgendo ogni anno oltre 1500 persone.

Un percorso di circa 25 chilometri – costantemente presidiato per assicurare assistenza medica e meccanica alle biciclette – per scoprire o riscoprire paesaggi unici attraverso tre degli ambienti naturali che caratterizzano l’area protetta dal Parco Nazionale del Circeo. Dal centro cittadino – partenza alle 9.30 – passando per il lungomare, tra fascia dunale e zone umide, ci si immergerà nella foresta dove saranno ospitate anche le due tappe ristoro: la prima nell’area faunistica e attrezzata di Cerasella e quella finale presso il Centro visitatori del Parco Nazionale del Circeo. La conclusione della manifestazione coinciderà con il sorteggio dei premi offerti dalle tante attività produttive del territorio che aderiscono in modo sempre crescente all’iniziativa. In palio, novità di quest’anno, anche gite a cavallo, attività ricreativo-sportive, visite guidate, per condividere uno dei volti più belli di questo territorio.

La quota di iscrizione di 5 euro comprende la sacca della Ciclonatura, i due ristori, l’opuscolo della manifestazione, le bevande, l’assistenza medica e meccanica e la partecipazione al sorteggio dei premi. Tutti i fondi raccolti saranno devoluti in favore della missione Comunità del Kenya rappresentata da Suor Zita Mazzucco, missionaria comboniana originaria di Sabaudia.

Il presidente dell’Associazione Pro Loco Sabaudia Gennaro Di Leva –

“Con grande entusiasmo siamo tornati a progettare, un evento simbolo come la Ciclonatura. Una manifestazione che richiede grandi sforzi organizzativi, visto il gran numero di partecipanti, ma che si regge sulla generosità sempre crescente dei tanti volontari che ne fanno parte e delle attività produttive che sostenendola consentono di devolvere tutti i fondi raccolti con le iscrizioni per finalità solidaristiche. Ma la bellezza di questa manifestazione che arriva a far del bene fino in Kenya è anche guardare al territorio che ci circonda attraverso un procedere più lento e rispettoso dell’ambiente responsabilizzandoci a salvaguardarlo in tutta la sua immensa unicità. Il mio speciale ringraziamento va quindi a Ettore De Villa, ex presidente dell’AVIS, ideatore della Ciclonatura”.

Il presidente della sezione comunale Armando Bianchet:

“Tutto il Direttivo dell’AVIS vi augura di godere delle bellezze del nostro territorio divertendovi in tranquillità. L’incontro tra sport e natura, tra la Città e il Parco, tra diverse generazioni, è motivo per una crescita comune della Città. Come sempre vi aspettiamo ogni II e IV domenica del mese per un gesto di grande generosità come è la donazione del sangue. Intanto buona Ciclonatura a tutti”.