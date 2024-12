Sabotino, Casa Cantoniera di nuovo chiusa: salta il villaggio di Babbo Natale

Continuano le difficolta per quanto riguarda la Casa Cantoniera di Borgo Sabotino. Per l’ennesima volta i cancelli sono stati chiusi e l’Associazione Borgo Sabotino 2.0 ha deciso di non organizzare la quarta edizione del Villaggio di Babbo Natale. Una notizia che ha creato molta tristezza e delusione tra i tanti bambini che attendevano come gli anni passati per poter passare una settimana di festa nel proprio borgo. Sulla vicenda non ci sta il presidente Sinuè Basciu che ha così commentato:

“Questa amministrazione, così come quella precedente, non ha mai avuto una virgola di interesse verso i progetti da noi presentati nel corso degli anni. Non capiamo il perchè non venga fatto un bando o un patto di collaborazione, forse per problemi di natura politica. In tanti sono in possesso delle chiavi della struttura senza averne alcun diritto. Tempo a dietro sembrava illegale aver chiuso il cancello secondario che da sul lato della chiesa, oggi invece è il contrario, è stato chiuso l’ingresso principale e lasciato aperto quello lato chiesa.

Sembra quasi un’agevolazione al mondo cattolico, tutto bene ma la Cantoniera non è proprietà del Vaticano ma comunale, tutto ciò è illegale – continua il presidente dell’Associazione-. Stanno facendo del male alla comunità tutta visto e considerato che il nostro ricco progetto regolarmente protocollato nel 2021 e riproposto ne 2023 prevedeva attività per bimbi, anziani, disabili e non solo. Abbiamo sempre portato ottimi risultati quindi non capiamo cosa ci sia dietro, ci auspichiamo che la sindaca o chi di dovere intervenga per mettere fine a queste manovre fatte di cattiveria e menefreghismo. Viste le difficoltà e i tempi noi passeremo il natale in famiglia sperando che al posto nostro il Comune possa portare anche ai borghi un po’ di allegria”.