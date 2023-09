Sabotino, cavi elettrici scoperti al campo sportivo: l’appello

Apparecchi elettrici scoperti a portata di bambino, questa la situazione che riguarda una struttura adiacente il campo sportivo di Borgo Sabotino che desta sempre più preoccupazione ai genitori dei bimbi che svolgono le attività sportive presso l’impianto comunale.

L’ennesimo appello arriva dall’Associazione ‘Borgo Sabotino 2.0’, tramite il Presidente Sinuè Basciu, che da anni denuncia lo stato di queste apparecchiature elettroniche installate dall’azienda INWIT che ha stipulato un contratto con il Comune di Latina.

“Credo siano apparecchiature – spiega il presidente dell’associazione – per il segnale delle linee telefoniche, non sappiamo se siano solo cavi dati o se passi pure della corrente perché da 4 anni a questa parte, nonostante il sopralluogo della Polizia Locale, nessuno tra vecchia e nuova amministrazione si è preso la briga di venire a metterli in sicurezza nonostante siano state fatte diverse segnalazioni. Abbiamo chiesto di sollevarli o comunque fare una gabbia di protezione a norma, le apparecchiature in questione sono accessibili sia ai bimbi che frequentano che alla gente che sale sugli spalti e anche se non ci dovesse essere un pericolo di corrente potrebbe creare dei grossi problemi di segnale telefonico in tutta la zona. Per il momento li abbiamo delimitati con dei paletti di plastica bianchi e rossi ma ci chiediamo quanto tempo ancora bisogna attendere prima di vedere questo impianto messo in sicurezza, per non parlare delle gradinate che non vedono un intervento di manutenzione da decenni.

Ci dispiace constatare che da quando si è insediata la nuova giunta, l’Ufficio Protocollo non risponda più a nessuna richiesta, speriamo che qualcuno possa mettere mano anche a quest’ultima importante problematica. Facciamo un appello al vice sindaco Massimo Carnevale perché da quello che vediamo è una persona attenta, attiva e che ci mette sempre la faccia.”