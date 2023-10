Sabotino, chiusa l’area esterna della Casa Cantoniera: scatta la protesta

Scatena ancora proteste la vicenda Casa Cantoniera nella comunità di Borgo Sabotino. Da ormai una settimana i cancelli dell’area esterna della struttura, punto di ritrovo di molti bambini del borgo, sono stati chiusi senza una motivazione, o per lo meno senza un avviso. A lanciare l’appello è Sinuè Basciu, presidente di un’associazione di volontariato dal nome ‘Borgo Sabotino 2.0’ che da tempo opera sul territorio.

“L’area esterna – spiega – della Casa Cantoniera è stata nuovamente chiusa e non sappiamo il motivo, e intanto la comunità attende di sapere se anche quest’anno si potrà assistere al villaggio di Babbo Natale organizzato dalle associazioni di volontariato o, se visti i costi per il suolo pubblico in altre zone, l’evento dedicato ai più piccoli verrà cancellato”.

“Le famiglie che frequentano quotidianamente l’area verde lo scorso lunedì mattina hanno trovato per l’ennesima volta i cancelli sbarrati, senza nessun preavviso o motivazione.

Dopo una prima chiusura totale, infatti, l’area esterna era stata riaperta, salvo poi venire richiusa negli ultimi giorni”.