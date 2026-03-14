Sabotino, ladri fuggono dopo l’inseguimento: i residenti chiedono sicurezza

La paura dei ladri torna a farsi sentire tra le case della zona compresa tra Borgo Sabotino e Borgo Santa Maria. Nella tarda serata di ieri via Alta è stata teatro di un intervento delle forze dell’ordine dopo diverse segnalazioni da parte dei residenti che avevano notato movimenti sospetti vicino ad alcune abitazioni.

Secondo quanto raccolto, alcune persone si sarebbero aggirate nella zona facendo scattare l’allarme tra i residenti, già da tempo preoccupati per il fenomeno dei furti in abitazione. Le chiamate hanno portato all’arrivo sul posto delle pattuglie della polizia.

Gli agenti, stando alle prime informazioni, sarebbero riusciti a intercettare un’auto con a bordo i presunti malviventi. Ne è nato un breve inseguimento lungo la strada, ma i fuggitivi, dopo aver speronato una volante, sono riusciti a scappare e a far perdere le proprie tracce nelle strade della zona.

Un episodio che riporta ancora una volta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza nei borghi alle porte della città. Proprio nelle aree di Borgo Sabotino e Borgo Santa Maria, negli ultimi mesi, i cittadini hanno più volte segnalato tentativi di furto e presenze sospette nelle ore serali.

Da tempo l’associazione Borgo Sabotino 2.0 sta portando avanti le istanze dei residenti chiedendo interventi più incisivi per contrastare i furti nelle abitazioni. L’episodio di ieri sera riaccende quindi l’attenzione su un problema che i cittadini denunciano da mesi.

L’associazione, infatti, è pronta a chiedere un incontro in Prefettura proprio per affrontare il fenomeno e trovare soluzioni concrete insieme alle istituzioni e alle forze dell’ordine, con l’obiettivo di rafforzare i controlli e garantire maggiore sicurezza ai residenti della zona.