Sabotino, Torneo delle Contrade: la vittoria è della Contrada Litoranea Alta

Si è conclusa sabato 18 luglio, con una finale intensa e ricca di emozioni, la seconda edizione del Torneo delle Contrade di Borgo Sabotino, manifestazione organizzata dall’ASD Eventi Borgo Sabotino, che anche quest’anno ha trasformato il campo sportivo in un luogo di incontro, appartenenza e condivisione per l’intera comunità.

Ad aggiudicarsi il titolo è stata la Contrada Litoranea Alta, che scrive una nuova pagina nella storia del torneo, confermandosi una delle realtà più solide e competitive della manifestazione. Pur rappresentando una delle contrade più piccole del territorio, la Litoranea Alta ha dimostrato ancora una volta che la forza di una squadra non si misura nei numeri. Fin dalla prima edizione ha occupato stabilmente le posizioni di vertice della classifica, distinguendosi per organizzazione, qualità di gioco e spirito di gruppo.

“La finale – si legge nel comunicato stampa diramato dall’organizzazione – ha rappresentato il degno epilogo di un mese di sport che ha visto protagoniste tutte e sette le contrade, capaci di regalare spettacolo, emozioni e un forte senso di appartenenza. Un torneo che continua a crescere anno dopo anno e che oggi rappresenta molto più di una semplice competizione calcistica: è un progetto sociale che unisce il territorio, rafforza i legami tra le persone e valorizza l’identità di Borgo Sabotino”.

“L’Associazione Sportiva Dilettantistica Eventi Borgo Sabotino desidera rivolgere un sentito ringraziamento all’ASD Sabotino Mare, al presidente Maurizio Cavaricci, a Danilo Micheletti e Alessandro Micheletti per la disponibilità dimostrata nella concessione del campo sportivo e per il prezioso supporto garantito durante l’intera manifestazione. Un ringraziamento speciale va anche a Franco Micheletti, custode del campo, per la costante presenza e la collaborazione”.

“Fondamentale è stato il sostegno delle attività del territorio, delle istituzioni e di tutti i partner che hanno creduto nel progetto, contribuendo concretamente alla riuscita del Torneo delle Contrade. Il grazie più grande è rivolto al pubblico. Migliaia di persone hanno accompagnato questa seconda edizione con entusiasmo, correttezza e passione, colorando gli spalti con i colori delle proprie contrade e dimostrando quanto il Torneo delle Contrade sia ormai diventato un appuntamento identitario per Borgo Sabotino”.

“Chiudiamo questa seconda edizione con grande soddisfazione e con la consapevolezza di aver costruito qualcosa che va ben oltre il risultato sportivo. Abbiamo visto sette contrade competere con orgoglio, ma anche collaborare per un obiettivo comune, soprattutto nei momenti di difficoltà. Abbiamo visto decine di volontari e collaboratori mettersi al servizio della comunità e migliaia di persone ritrovarsi per vivere insieme un evento che oggi appartiene a tutto il territorio e che vede la collaborazione di diverse generazioni unite dallo stesso obiettivo. Complimenti alla Litoranea Alta per una vittoria meritata e al Centro Storico per una finale di altissimo livello. Questo torneo cresce grazie all’impegno di tutti e continueremo a lavorare affinché ogni edizione sia ancora più bella della precedente”.

La Contrada Litoranea Alta invita tutti i propri tifosi e sostenitori a festeggiare insieme la vittoria sabato 25 luglio presso L’Angolo Verde. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i presidenti della contrada.