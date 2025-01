La dottoressa Sabrina Cenciarelli è la nuova direttrice generale dell’Asl di Latina, votata all’unanimità per quanto fatto sino ad ora dalla stessa per la sanità pontina.

Non sono mancate le congratulazioni del sindaco Celentano a seguito di tale nomina: “Congratulazioni alla dottoressa Sabrina Cenciarelli per il nuovo incarico di direttore generale della Asl di Latina. Una nomina, firmata dal presidente della Regione Lazio, che tiene conto della professionalità dimostrata fino ad ora nel ruolo di commissario straordinario dell’azienda sanitaria. La scelta in continuità con il precedente incarico va nella direzione di una sanità innovativa e rispondente alle esigenze del territorio”

“Ho avuto modo di collaborare con la dottoressa Cenciarelli in più occasioni – conclude la prima cittadina di Latina – e soprattutto durante le conferenze dei sindaci pontini per la sanità. Alla dottoressa Cenciarelli dobbiamo anche i fruttuosi accordi con la sanità convenzionata che consentono un’offerta sanitaria ampliata e complementare al servizio pubblico. Sono certa che saprà interpretare al meglio le direttive regionali sul territorio della provincia di Latina finalizzate a una sanità più efficiente”.