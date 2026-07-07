Sabrina Marciano in scena, il grande swing italiano fa tappa al Cambellotti

Nell’ambito della rassegna “Il Museo Cambellotti dialoga in musica”, arriva sulle scene locali un tuffo indietro nel tempo a ritmo di jazz, tra note, aneddoti e sketch teatrali: “Un bacio SWING a mezzanotte”. Lo spettacolo-concerto vede protagonista la nota cantante e attrice Sabrina Marciano, volto apprezzato del teatro e del piccolo schermo.

Insieme a lei sul palco un trio di musicisti: Antonello Capuano alla chitarra e al basso, Pino De Vivo al sassofono e Oreste Sbarra alla batteria. Un quartetto affiatato per uno show frizzante che promette di trascinare il pubblico in un vero e proprio viaggio nella storia della canzone “jazzata” italiana, partendo dagli albori degli anni trenta.

Il repertorio della serata spazierà tra i grandi classici che hanno fatto la storia della nostra musica e del costume. In scaletta i celebri temi di Natalino Otto, Alberto Rabagliati ed Ernesto Bonino, le storiche e spensierate armonie del Trio Lescano e del Quartetto Cetra, fino alle melodie delle leggendarie riviste firmate da Gorni Kramer e Armando Trovajoli. Non mancherà, infine, un omaggio ai padri nobili dei crooner di casa nostra, con gli intramontabili successi di Fred Buscaglione, Nicola Arigliano e Lelio Luttazzi.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona musica e della grande tradizione italiana, capace di unire la leggerezza del varietà alla qualità del grande jazz.