Sacrestano accusato di abusi su minore: la Procura chiede il processo

La Procura di Latina ha chiesto il processo a carico del sacrestano di una chiesa della Diocesi locale, che avrebbe abusato di una giovane ragazza durante un momento di ritrovo comune di un gruppo frequentante gli ambienti parrocchiali.

L’episodio è avvenuto in un ristorante ma le circostanze sembrerebbero ancora ignote. Il sacrestano, come riportato dal Messaggero, avrebbe palpeggiato la ragazza, all’epoca ancora minorenne. Una compagna della giovane avrebbe notato l’accaduto e viene, perciò, indicata come principale testimone.

La chiusura delle indagini preliminari è terminata con relativa richiesta di rinvio a giudizio dell’indagato. Ora spetterà al giudice fissare l’udienza preliminare, dove il pm potrà discutere ulteriormente la richiesta di rinvio a giudizio e l’avvocato del sacrestano potrà difendere il suo assistito.