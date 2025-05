Sakura Latina, un finale di stagione tra emozioni e karate: protagonisti i più piccoli

Con una coinvolgente esibizione finale, la Sakura Latina ha salutato la fine del corso dedicato ai bambini dai 4 ai 6 anni, concludendo il mese di maggio in un clima di festa, orgoglio ed entusiasmo. I piccoli karateka, veri protagonisti dell’evento, hanno mostrato non solo le tecniche apprese, ma anche un sorprendente livello di concentrazione, disciplina e gioia nel salire sul tatami.

Il corso si è svolto alla Palestra Sparta, guidato dalla direttrice tecnica Sabrina Tucci, affiancata da un team affiatato e competente composto da Roberto Coletti, Alessia Mandatori e Simone Tucci. Un percorso studiato in tre moduli trimestrali, che ha accompagnato i bambini attraverso diverse fasi di crescita: dalla psicomotricità per sviluppare coordinazione ed equilibrio, ai giochi di gruppo per lavorare su riflessi, regole e relazione con gli altri, fino all’apprendimento delle basi tecniche del karate tradizionale.

«Il vero obiettivo – spiegano gli istruttori – è educare attraverso il karate, trasmettere valori come il rispetto, la cooperazione e l’autodisciplina in modo naturale e adatto alla loro età». Per questo le lezioni si sono svolte a porte chiuse, in un ambiente protetto e senza distrazioni, ma con momenti di apertura alla fine di ogni modulo per condividere con le famiglie i risultati ottenuti.

L’esibizione conclusiva ha confermato il valore di questo approccio: i bambini, tra sorrisi e serietà, hanno mostrato quanto il karate possa essere un gioco che educa, un’esperienza formativa che lascia il segno.

Ma la stagione non finisce qui. A giugno continuano gli allenamenti, mentre la Maestra Sabrina Tucci prenderà parte allo Stage Nazionale di Karate Tradizionale a Rimini. Il weekend successivo sarà la volta degli esami di passaggio di grado per gli allievi più grandi. Gran finale il 28 giugno con il tradizionale Sakura Day, giunto alla sua 14ª edizione: una giornata di festa, sport e condivisione che celebra l’intero anno trascorso insieme.

Alla Sakura Latina, il karate non è solo uno sport. È un modo per crescere, insieme.