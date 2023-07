Salotti Musicali, in arrivo Paolo Belli Big Band al Campo CONI

Sarà Paolo Belli con la sua Big Band ad aprire sabato 22 luglio alle ore 21 la decima edizione de I Salotti Musicali – Summer Festival 2023 all’Arena CONI di Latina.

Uno spettacolo unico nel suo genere, divertente, solare, dal ritmo coinvolgente, in un crescendo di note ed emozioni capaci di rendere il pubblico protagonista e parte integrante dello spettacolo stesso.

Non un semplice concerto, ma un vero e proprio show, maturato proprio grazie alla grande esperienza televisiva di Paolo e della sua band. Uno stile inimitabile ed inconfondibile, fatto di musica travolgente e tanto divertimento. In scaletta i suoi più grandi successi, alternati ad alcuni omaggi ai maestri che hanno influenzato la sua carriera sin dall’inizio, come Carosone, Jannacci e Conte. Sul palco insieme a Paolo Belli la Big Band che da sempre lo accompagna in tv, a teatro e nei concerti in tutta Italia e all’estero.

Sconto riservato a tutti i tesserati Opes che usufruiranno di una tariffa speciale per accedere al concerto. INFO 338 4874115 – www.boxol.it

I titoli si potranno acquistare solo ed esclusivamente presso le rivendite accreditate: