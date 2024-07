Salto con l’asta in centro, applausi per il Pole Vault Street Contest

E’ stato un vero successo la I° edizione del “Pole Vault Street Contest”, la prima gara di salto con l’asta ‘street’ nel capoluogo pontino organizzata da Fidal Comitato Regionale Lazio e promossa da OPES. Durante le serate di sabato 20 e domenica 21 luglio per la prima volta i cittadini latinensi hanno potuto assistere ad un vero show sportivo. Situata su via Armando Diaz, la nuovissima pedana mobile ha ospitato circa 40 atleti che si sono dati battaglia nelle due giornate a suon di lanci umani verso il cielo.

Le prime a scendere in pedana il sabato sono state le ragazze della ‘GARA UNICA FEMMINILE’, guidate dal miglior ‘stagional best’ di ben 4 metri e 41 centimetri dell’atleta dell’Aeronautica Militare pluricampionessa italiana Maria Roberta Gherca . Oltre a lei le altre 12 atlete in gara non sono di certo rimaste a guardare. Infatti dopo i vari primati stagionali

in apertura di gara con la pontina Rachele Polidori e la romana Cecilia Petacci entrano in gioco le altre ‘over4metri’, su tutte la pugliese Francesca Semeraro che si prende letteralmente la scena andando a vincere la gara con uno splendido 4.15, secondo posto per Maria Roberta Gherca con 4.00 ed è terza l’allieva della Studentesca Rieti allenata dal prof. Gianni Bayram Ylenia Bernardo con la misura di 3.75 a soli 5cm dal proprio PB.

Si prosegue la domenica con i ragazzi, suddivisi questi ultimi in 2 gare:

Gara Maschile “Open”

Gara Maschile “Top”

Iniziano il pomeriggio i 13 atleti della Gara Open, vinta da Valerio Coli con 3.80 e seguito alla stessa misura dall’atleta di casa Andrea Belvisi. Nella gara da segnalare gli altri due pontini Lorenzo Polidori e Alessandro Ghion che hanno fatto crescere il proprio personal best rispettivamente a 3.70 e 3.40. Con questa misura il cadetto di Pontinia Polidori si mette in cima alle graduatorie regionali U16 del 2024 in attesa di partecipare ai Campionati Italiani di Categoria in programma ad ottobre a Caorle (VE).

Conclusa la gara Open prende vita il vero spettacolo, iniziano a scaldarsi gli uomini da oltre 5 metri.

Parte la presentazione e sale l’adrenalina, in pedana scendono i “VaulterBoys” dal cast stellato. Sono ben 3 degli 11 ad aver già valicato 5 metri in carriera: Ivan De Angelis (Fiamme Gialle), Federico Bonanni (Aeronautica) e Simone Andreini (Firenze Marathon).

Sotto la potente voce dello speaker romano Lorenzo Minnozzi parte la gara con la folla sempre più accalcata alla pedana tanto da dare vita ad un vero stadio a cielo aperto con tanto di ola del pubblico.

Sono proprio i pontini Casian Andrioaia e Filippo Cecconato a dare il via alle danze, e lo fanno deliziando subito il pubblico di casa con 3.85 e 4.00, confermando il loro stagionale outdoor 2024. Vanno sorprendentemente avanti nelle misure invece il reatino Giacomo

Ciccomartino e il beneventano Vincenzo Vicerè. Il ragazzo di Rieti allenato da Riccardo Balloni (coach che ha portato Roberta Bruni a siglare più volte il record italiano femminile assoluto) arriva a superare agilmente la misura di 4.50 a soli 10 centimetri dal suo personal best. Stessa distanza dal personale quella ottenuta da Vincenzo Vicerè che piazza un 4.60 e attende di vedere le risposte degli avversari che fanno il loro ingresso a 4.80.

Il primo a scendere in pista è Simone Andreini che passa senza problemi l’asticella davanti alla folla impressionata. Problemi invece per il vice-campione italiano assoluto 2024 Federico Bonanni che non riesce a completare l’esecuzione dei 3 salti. Si passa al muro dei 5 metri. Entra il pluricampione nazionale Ivan De Angelis che dopo tre tentativi visivamente al di sopra dell’asticella esce di scena con altrettanti esiti negativi purtroppo. Continua lo show invece per Simone Andreini che manda la folla in estasi con il suo 5 metri e i tre tentativi per provare il personale a 5.20 che gli consegnano in mano la vittoria del “I° Pole Vault Street Contest”.

assessore allo sport andrea chiarato, senatore nicola calandrini, assessore servizi sociali michele nasso, segretario nazionale opes davide fioriello, gennaro spina presidente nissolino atletica, giampiero trivellato presidente provinciale fidal.