Salute delle acque e Bolkestein, anche Terracina alla riunione in Provincia

Anche Terracina ha partecipato alla prima riunione della Cabina di Regia dei Comuni Costieri che si è riunita in Provincia a Latina presso l’Aula Cambellotti su iniziativa del presidente Gerardo Stefanelli. Per Terracina era presente il sindaco Francesco Giannetti e l’Assessore al Demanio Gianluca Corradini. Un tavolo deciso per fare sistema e affrontare insieme le criticità legate alle condizioni di salute delle acque e alle concessioni balneari sulle quali incombe la Direttiva Bolkestein. Temi questi su cui i sindaci presenti si sono impegnati a lavorare insieme con azioni e atti condivisi.

Per quanto riguarda il futuro delle concessioni balneari in scadenza e l’applicazione delle norme della Direttiva Bolkestein, il presidente Stefanelli invierà una nota alla Regione Lazio a nome di tutte le amministrazioni comunali della provincia per ottenere informazioni sulle linee da adottare in materia di concessioni demaniali. Il lavoro della cabina di regia proseguirà anche nelle prossime settimane con l’istituzione di tavoli operativi tematici per affrontare le singole criticità e mettere in campo una strategia comune.

«È stato un incontro molto importante che permette di tracciare un percorso ben chiaro su quelli che saranno i prossimi passi, soprattutto per quanto riguarda la Direttiva Bolkestein. Procedere tutti uniti per tematiche così importanti è un grande segnale», ha dichiarato l’Assessore Gianluca Corradini.

«Grande soddisfazione per i risultati di questa cabina di regia che vede un fronte compatto delle Amministrazioni per lo sviluppo del nostro litorale affrontando, insieme, criticità e problematiche che vanno dalla qualità delle acque alla Direttiva Bolkestein. Voglio ringraziare il Presidente Stefanelli per aver sollevato tra le altre cose una problematica di Terracina, chiedendo il sostegno di tutti perché la Città non resti sola. Nel mare di Terracina, infatti, attraverso i canali, confluiscono i rifiuti che arrivano da 72 mila ettari di territorio che spazia da Sezze ad Amaseno a Priverno. Per questo è necessario eseguire una frequente attività di pulizia delle griglie in particolare del fiume Portatore. Un sostegno dunque che per la nostra Città risulta davvero importante», ha dichiarato il Sindaco Francesco Giannetti.

https://www.latinacorriere.it/qualita-delle-acque-e-direttiva-bolkestein-comuni-costieri-riuniti-in-provincia/