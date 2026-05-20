Salute e prevenzione, la Asl di Latina ancora “on the road” con esami gratuiti 

Ribaltare il paradigma tradizionale della cura e andare incontro ai bisogni reali del cittadino. La ASL di Latina rinnova il suo impegno sul territorio con una nuova campagna itinerante di prevenzione gratuita, in programma dal 25 al 30 maggio. A bordo di un truck sanitario attrezzato, l’Azienda Sanitaria pontina porterà screening gratuiti, esami e attività di counseling direttamente nelle piazze e nei luoghi di aggregazione.

L’iniziativa si inserisce pienamente nel modello della Medicina di Iniziativa: un cambio di passo culturale in cui la sanità pubblica non attende il paziente nelle strutture sanitarie ma si muove proattivamente per intercettare il bisogno prima che insorga la malattia. Questo modello mira a individuare precocemente i fattori di rischio delle patologie croniche, incrementare l’adesione agli screening oncologici e diffondere la cultura dei corretti stili di vita, contrastando il fenomeno della rinuncia alle cure.

La sensibilità di questo approccio si manifesta nella scelta strategica delle tappe: la presenza del truck nella frazione di Bella Farnia (Sabaudia), per esempio, è stata specificamente pensata per intercettare la folta comunità di lavoratori migranti Sikh impiegati nel settore agricolo pontino. Superando l’isolamento e le difficoltà logistiche di questa popolazione, la ASL Latina traduce l’equità delle cure in azioni concrete, per una sanità davvero vicina a tutti.

L’ambulatorio mobile sarà attivo nelle seguenti date e località, dalle ore 9 alle 16.30:

25 – 26 maggio: Maenza-Roccagorga, presso il Campo Sportivo Cacciotti;

Maenza-Roccagorga, presso il Campo Sportivo Cacciotti; 27 maggio: Pontinia, Piazza Roma;

Pontinia, Piazza Roma; 28 maggio : Sabaudia, Piazza del Municipio;

: Sabaudia, Piazza del Municipio; 29 – 30 maggio: Sabaudia, frazione Bella Farnia.

In tutte le tappe saranno effettuate le seguenti attività:

Misurazione pressione arteriosa, glicemia, colesterolemia, calcolo Indice di Massa Corporea (BMI);

Counseling breve per indicazione e promozione sui corretti stili di vita (sana alimentazione, corretti livelli di attività fisica, prevenzione fumo e abuso di alcol);

Mammografia;

HPV/PAP Test;

Consegna della provetta per ricerca sangue occulto nelle feci;

Informazioni e prenotazione vaccinale dell’età adulta.

L’accesso agli screening oncologici (PAP Test, HPV – HR Test, Mammografia e Colon Retto) è targettizzato per fasce d’età e intervalli temporali dall’ultimo controllo:

PAP Test: persone da 25 a 29 anni che non hanno effettuato l’esame negli ultimi tre anni;

HPV – HR Test: persone dai 30 ai 64 anni che non hanno effettuato l’esame negli ultimi cinque anni;

Mammografia: persone dai 50 ai 74 anni che non hanno effettuato l’esame negli ultimi due anni;

Colon Retto (sangue occulto): persone dai 50 ai 74 anni che non hanno effettuato l’esame negli ultimi due anni.

L’attività, che risponde agli obiettivi del Piano Aziendale della Prevenzione, è il frutto del lavoro sinergico tra le Strutture Operative Semplici Dipartimentali (UOSD) “Prevenzione e Promozione della Salute”, “Coordinamento Screening” e la UOSD “Migranti” della ASL Latina.