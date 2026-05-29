Salute e prevenzione, torna in Piazza del Popolo a Latina il “Tour della Salute”

Questo weekend Piazza del Popolo a Latina si trasformerà nel cuore pulsante della prevenzione e del benessere. Domani e domenica il capoluogo pontino ospiterà l’unica tappa laziale dell’ottava edizione del “Tour della Salute”, la manifestazione itinerante che dal 2018 a oggi ha già offerto quasi 70 mila visite mediche gratuite in tutta Italia, aiutando molti cittadini a scoprire in tempo patologie latenti. Un’iniziativa che assume un valore ancora più significativo nell’attuale contesto storico, caratterizzato dalle crescenti difficoltà di accesso alle cure per ampie fasce di popolazione.L’evento, promosso da ASC (Attività Sportive Confederate) con il patrocinio dei Ministeri della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali, e sostenuto da EG STADA Group, si svilupperà in entrambe le giornate con orari dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.

Nel cuore della città verrà allestito un vero e proprio villaggio attrezzato con sei ambulatori mobili. Qui i cittadini potranno ricevere, a costo zero e senza prenotazione, consulti specialistici in ambito cardiologico, dermatologico, reumatologico, psicologico e nutrizionale, gestiti da professionisti di importanti società scientifiche. Tra i servizi disponibili figurano anche i test posturali non invasivi, i controlli audiometrici (previsti esclusivamente per la domenica) e i consigli di un medico veterinario per la cura degli animali domestici. Inoltre, Federfarma si occuperà della distribuzione di materiale informativo sui servizi di screening attivi nelle farmacie. Non solo medicina, ma anche movimento. Il weekend sarà infatti arricchito da un fitto programma di discipline sportive e dimostrazioni pratiche per stimolare uno stile di vita attivo. Grazie alla sinergia con numerose associazioni e società sportive locali, grandi e piccoli potranno avvicinarsi a pallavolo, scherma, kick boxing, yoga, parkour, diverse scuole di danza e ginnastica. Spazio anche agli amici a quattro zampe con percorsi di agility ed educazione cinofila.