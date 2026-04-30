Salute femminile, al Goretti si chiude una settimana di visite gratuite

Si è chiusa all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina la settimana dedicata alla salute della donna promossa dalla Asl in occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della donna.

Dal 22 al 29 aprile, nell’ambito dell’(H) Open Day di Fondazione Onda, la Asl Latina ha offerto gratuitamente 50 prestazioni tra visite neurologiche, diabetologiche, cardiologiche, senologiche e ginecologiche.

Un’iniziativa che ha coinvolto più specialisti e reparti, con l’obiettivo di rafforzare prevenzione, diagnosi precoce e attenzione alla salute femminile.

La settimana si chiude con un bilancio positivo e rinnova l’impegno della Asl Latina per una sanità sempre più accessibile e attenta ai bisogni delle donne.