Salvò un uomo nel fiume a Mantova, premio al poliziotto setino Gianluca Beccari

Un riconoscimento speciale per un gesto di grande coraggio. L’Amministrazione comunale di Sezze ha voluto rendere omaggio a Gianluca Beccari, assistente capo coordinatore della Polizia Stradale di Mantova, protagonista nel febbraio 2023 di un salvataggio che evitò una tragedia. Il poliziotto, originario proprio di Sezze, durante una notte di servizio intervenne per soccorrere un 37enne che, dopo aver abbandonato l’auto su viale della Favorita, si era gettato nelle acque gelide del canale Diversivo. L’uomo, in evidente difficoltà, stava per essere travolto dalla corrente. L’agente non esitò a tuffarsi, affrontando i rischi in prima persona, e riuscì a riportarlo a riva, salvandogli la vita.

Il gesto, ricordato come provvidenziale, è stato celebrato a Sezze con la consegna di una targa al poliziotto da parte del vicesindaco Michela Capuccilli, che ha espresso il ringraziamento e l’orgoglio dell’intera comunità.

“Sono emozionato e molto grato per l’attenzione dimostrata – ha dichiarato Beccari durante la cerimonia –. Sono gesti come questi che rafforzano la convinzione di aver fatto la scelta giusta indossando la divisa. Questa targa significa tanto per me: sono orgoglioso di aver contribuito, nel mio piccolo, a portare il nome di Sezze in giro per l’Italia”.

Parole di grande stima sono arrivate anche dal vicesindaco Capuccilli: “È stato un vero piacere omaggiare Gianluca, al quale vanno i complimenti di tutta l’Amministrazione comunale. Beccari è un orgoglio per il nostro paese: con coraggio, impegno e dedizione ha dimostrato cosa significhi servire la collettività. Gesti simili devono essere esaltati e diventare un esempio per tutti, soprattutto per le nuove generazioni”.