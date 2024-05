Samagor Cup – Memorial Chiappini 2024: un mese di grandi sfide

È tutto pronto per la Samagor Cup – Memorial Chiappini edizione 2024. Nella giornata di venerdì 24 maggio finalmente si alzerà il sipario sul torneo più importante della provincia di Latina a livello giovanile. Qualche numero? 30 società partecipanti, 130 squadre iscritte nelle diverse categorie e ben 380 partite da giocare tutte nelle strutture di Piazzale Col Di Lana.

Le adesioni da parte di società provenienti da tutta la provincia di Latina e dintorni rappresentano un grande risultato per la Samagor, a testimonianza dell’alto livello del torneo e dell’importanza di una società storica come quella del presidente Andrea Chiappini. Questo l’elenco di tutte le squadre che saranno presenti durante l’edizione 2024: Norma, R11 Simonetta, La Pelota, Giotto Academy, Cori Monti Lepini, San Michele Donato, Real Aprilia, La Cantera, Doganella, Akk Aprilia, Montello Calcio, Città di Aprilia, Hermada, Vis Sezze, Falaschelavinio, Latina Calcio 5, Aurora Vodice Sabaudia, La Rocca Calcio, Città di Maenza, Real Latina, San Pietro e Paolo, Latina Scalo, Cisterna Calcio, Grifone Nettuno, Vis Velletri, CS Primavera, DF Academy, Virtus Faiti e Sporting Latina.

Si è trattato di un grande sforzo da parte di tutta la società e lo staff per organizzare un evento importante e che terrà compagnia tutti, dai più grandi ai più piccoli a partire da questo venerdì e fino al 30 giugno. In quella data si disputeranno le gare finali di un’edizione che si preannuncia memorabile con in gara le categorie Esordienti 2011/2012, Pulcini 2013/2014, Primi Calci e Piccoli Amici.

Sarà una grandissima occasione di crescita e di divertimento per tutti i ragazzi che prenderanno parte al torneo, vista anche la possibilità di confrontarsi con compagini di ottimo livello.