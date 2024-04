Samagor, l’Under 17 torna a sperare nella salvezza: vincono l’U14 e 15

Il nuovo cammino voluto dal presidente Andrea Chiappini, targato Vincenzo Di Palma- Giancarlo Sibilia, porta subito risultati positivi in casa Samagor. Un fine settimana fatto di risultati importanti per le formazioni della storica società pontina, a testimonianza che la strada intrapresa dai nuovi dirigenti è quella giusta.

Sabato è arrivato il primo successo del weekend grazie all’Under 14 Elite che ha liquidato con un secco 4-0 la Jem’s Soccer Academy grazie ai gol di Barbiero, Panetta e la doppietta di Garofano. Oggi invece a gioire è stata l’Under 15 regionale che ha superato in trasferta l’Hermada grazie a una doppietta di Malizia.

La copertina del fine settimana però se la prende la formazione Under 17 Elite che ottiene un importantissimo successo in trasferta, anch’essa contro l’Hermada. Nel 2-4 finale il mattatore assoluto è stato Parente, autore di una tripletta tanto bella quanto fondamentatale per le ambizioni della squadra di Ferullo, mentre per la quarta rete è stata realizzata grazie a un autogol. Con questa vittoria, contro una diretta concorrente, si riaccendono le speranze salvezza della Samagor. Tre punti importanti che hanno permesso all’Under 17 di rientrare in zona play-out, in modo da giocarsi tutte le chance nelle ultime partite di campionato. Una missione difficile, che però vede Vincenzo Di Palma e Giancarlo Sibilia determinati a portarla a casa.