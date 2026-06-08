Samagor Under 9 da sogno: un cammino perfetto vale “L’Oro di Roma”

C’è una Latina calcistica che vince, convince e fa sognare per il futuro. È quella dei piccoli campioni dell’Under 9 della Samagor, capaci di sbaragliare una concorrenza agguerritissima e conquistare il prestigioso torneo giovanile “L’Oro di Roma”, andato in scena sul palcoscenico del Salaria Sport Village nella Capitale.

La manifestazione, riservata ai nati nel 2017, vedeva ai nastri di partenza alcune delle società più blasonate del panorama laziale, tra cui Romulea, Tor Tre Teste e Trastevere. Ma nessuno è riuscito a frenare la corsa inarrestabile dei baby pontini. Iniziato il 24 maggio scorso, il cammino della Samagor è stato una vera e propria marcia trionfale guidata dal tecnico Alessandro Crescenzo, da anni punto di riferimento tecnico del club nerazzurro.

I numeri parlano chiaro: nella fase a gironi 7 vittorie consecutive su ritmi altissimi; nella semifinale un netto 4-0 rifilato all’Ostiamare e in finalissima un sontuoso 5-0 inflitto sabato scorso all’Alba Roma.

Al di là del trofeo sollevato al cielo, a stupire è la qualità del percorso intrapreso da questo gruppo di ragazzi di belle speranze. Un successo figlio della programmazione, come sottolineato con orgoglio da coach Crescenzo:

“La nostra è una grande famiglia. C’è grande sintonia e durante l’anno abbiamo lavorato con entusiasmo per poter far divertire e migliorare ogni componente della rosa. Un grazie va ai genitori, sempre presenti e disponibili, un plauso alla società Samagor e al responsabile Giuseppe Moschetta per ciò che quotidianamente ci mettono a disposizione. Vincere questa manifestazione così importante è una gratificazione per tutti e ci spinge a fare sempre del nostro meglio per il bene di questo gruppo fantastico”.